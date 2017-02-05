СМИ назвали самолет Терезы Мэй мишенью для террористов

Премьер Великобритании Тереза Мэй совершила перелет из Вашингтона в Анкару на самолете с включенным транспондером, что сделало возможным для террористов отследить ее перемещения с помощью мобильного приложения. Об этом пишет Daily Mail.

Данное приложение, в частности, позволяет отследить высоту, скорость и направление полета воздушного средства, что делает самолет «летающей мишенью».

«Такие самолеты находятся в большей опасности во время взлета и посадки. Если вы знаете, что на борту летит премьер-министр Великобритании, вы можете отследить его передвижение и конечную точку и обстрелять его», — заявил бывший глава Управления национальной безопасности по борьбе с терроризмом Крис Филлипс.

Транспондеры же предназначены для связи экипажа с операторами наземного управления воздушным движением.

По словам руководителя отдела Университета Бекингема по безопасности и разведке Энтони Глиса, его возмутило данное решение. Он назвал его абсурдным и крайне опасным.