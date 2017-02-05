В Подмосковье во время катания на тюбинге погиб ребенок

В Ногинском районе Подмосковья в лесном массиве у садоводческого некоммерческого товарищества «Купавна» при катании на тюбинге с ледяной горки погиб ребенок. Об этом сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел 4 февраля. При катании с горки мальчик ударился головой о дерево, в результате чего скончался.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

По словам очевидца, ребенок катался с горки вместе с отцом. «Они поехали не по накатанной горке, где все катались, а с другой стороны, где много деревьев. Отец — довольно крупный мужчина, мальчик сидел за отцом. Потом их начало раскручивать и они врезались в дерево так, что мальчик ударился головой», — рассказал он.

Супруга очевидца, врач-реаниматолог, поспешила на помощь ребенку, но спасти его не удалось.