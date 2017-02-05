СМИ заявили об уязвимости британских подлодок для ВМФ РФ

Как пишет газета The Sunday Times, Военно-морские силы Великобритании не способны защитить страну от угроз на море.

По данным газеты, из-за низких технических характеристик кораблей британских ВМС, летающих беспилотников и бронетехники появилась «значительная брешь» в обороноспособности армии.

По словам контр-адмирала Криса Парри, эскадронные миноносцы, в частности,создают сильный шум при работе, что позволяет обнаружить их с помощью подводных лодок России на расстоянии до 160 километров.

Кроме того, недавно поступившие на вооружение армии БМП «Аякс» имеют настолько большие размеры, что не помещаются в транспортный самолет.

Наконец, заказанные 12 лет назад 54 разведывательных беспилотника, стоимость которых достигает 1,5 млрд долларов, так и не поставлены армии «из-за нескольких технических сбоев».