AliExpress увеличил стоимость доставки для россиян с 7 февраля

Китайский интернет-ритейлер AliExpress изменил правила бесплатной доставки товаров в Россию — c 7 февраля доставка покупок дороже 2-х долларов станет платной. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, с 7 февраля ритейлер в обязательном порядке будет присваивать трек-номер, позволяющий отследить местонахождение товара, всем покупкам, стоимость которых превышает 2 доллара.

Таким образом, опция «эконом-доставка» в России теперь будет недоступна для большинства товаров, а в Белоруссии и на Украине — для всех товаров. В Aliexpress отмечают, что новая политика позволит улучшить стабильность и качество логистического сервиса компании.

Ранее, 6 января, AliExpress заявил о приостановке экспресс-доставки товаров в Россию через «СПСР-Экспресс» и по каналу «AliExpress — доставка без забот» из-за проблем с таможенным оформлением. Позже китайский интернет-ритейлер AliExpress возобновил предоставление услуги экспресс-доставки товаров в Россию.