Скончался американский композитор Дэвид Аксельрод

В возрасте 83 лет не стало американского композитора и продюсера Дэвида Аксельрода. Об этом сообщает The Guardian.

Аксельрод серьезно повлиял на развитие хип-хопа. В частности, его творчеством вдохновлялись музыканты Wu-Tang Clan и DJ Shadow.

Аксельрод писал в жанрах джаза, соула и рока.

Самые известные работы композитора - Songs of Innocence (1968) и Songs of Experience (1969). Спустя десятилетия хип-хоп индустрия начала использовать семплы композитора в творчестве.

DJ Shadow и DJ Questlove уже выразили соболезнования в связи с кончиной Аксельрода.