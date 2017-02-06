06 февраля 2017, 18:14
Скончался американский композитор Дэвид Аксельрод
В возрасте 83 лет не стало американского композитора и продюсера Дэвида Аксельрода. Об этом сообщает The Guardian.
Аксельрод серьезно повлиял на развитие хип-хопа. В частности, его творчеством вдохновлялись музыканты Wu-Tang Clan и DJ Shadow.
Аксельрод писал в жанрах джаза, соула и рока.
Самые известные работы композитора - Songs of Innocence (1968) и Songs of Experience (1969). Спустя десятилетия хип-хоп индустрия начала использовать семплы композитора в творчестве.
DJ Shadow и DJ Questlove уже выразили соболезнования в связи с кончиной Аксельрода.
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