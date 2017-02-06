Место Решетникова в департаменте экономической политики Москвы занял его зам

Роман Беззубик назначен исполняющим обязанности главы департамента экономической политики и развития Москвы вместо Максима Решетникова. Об этом сообщает ТАСС.

«И.о. руководителя департамента назначен Роман Беззубик, который был первым замом главы департамента», — отметила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Решетников по просьбе президента Владимира Путина занял должность и.о. главы Пермского края после того, как его прежний губернатор Виктор Басаргин подал в отставку.