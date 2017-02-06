06 февраля 2017, 14:49
Место Решетникова в департаменте экономической политики Москвы занял его зам
Роман Беззубик назначен исполняющим обязанности главы департамента экономической политики и развития Москвы вместо Максима Решетникова. Об этом сообщает ТАСС.
«И.о. руководителя департамента назначен Роман Беззубик, который был первым замом главы департамента», — отметила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
Решетников по просьбе президента Владимира Путина занял должность и.о. главы Пермского края после того, как его прежний губернатор Виктор Басаргин подал в отставку.
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