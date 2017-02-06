ФСБ разъяснила правила въезда в Белоруссию после введения погранзоны

В центре общественных связей ФСБ заявили, что введенная пограничная зона на границе с Белоруссией не станет ограничителем свободы передвижения через границу для граждан обеих стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Документы не противоречат нормам международных договоров России с Республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами обоих государств», — пояснили в ФСБ.

Как отметили в спецслужбе, нововведение не влечет за собой пограничного контроля лиц, транспортных средств и грузов.

Отметим, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что введением погранзоны Россия «попрала межгосударственных договоров, в том числе касающихся границ».