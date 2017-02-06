Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличились еще на 19 млрд рублей

На подготовку к проведению в России в 2018 году чемпионата мира по футболу будет дополнительно выделено еще 19,7 млрд рублей, сообщает RNS. Таким образом, общая сумма затрат возрастет до 638,84 млрд рублей.

Увеличение затрат будет произведено в соответствии с постановлением правительства РФ от 31 января. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 6 февраля.

Согласно постановлению, финансирование подготовки к ЧМ-2018 из федерального бюджета составит 350,45 млрд рублей, из региональных — 92,2 млрд руб. Основную часть оставшихся средств планируется получить от частных инвесторов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.