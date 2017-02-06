СМИ сообщили о невозможности использования 60% авиапарка ВМС США

Две трети палубных истребителей-бомбардировщиков США не имеют возможности в случае объявления тревоги подняться в воздух. Об этом сообщает Defense News.

По данным издания, в настоящее время самолеты проходят техническое обслуживание, дожидаются поставок каких-либо деталей или хранятся на авиабазах в небоевом состоянии. Так, у оборонного ведомства США не хватает денег, чтобы починить свои самолеты.

Кроме того, у Соединенный Штатов его количество неисправных судов продолжает расти. Так, к концу 2017 года у пяти военных подводных лодок закончится предельный срок эксплуатации до ремонта. Также утверждается, что 15% военных береговых объектов США уже находятся в непригодном состоянии и нуждаются в ремонте или даже сносе.

Указывается и социальный фактор — общие долги семьям военных моряков по выплатам превысили 440 млн долларов. Ранее сообщалось, что вооруженные силы Великобритании не смогут защитить страну в случае серьезного военного нападения, поскольку технические характеристики британских кораблей, беспилотников и бронетехники создали «значительные бреши» в обороноспособности армии страны.

Две трети палубных истребителей-бомбардировщиков США не имеют возможности оперативно подняться в воздух, сообщает Defense News. По данным издания, самолеты проходят техническое обслуживание, дожидаются поставок каких-либо деталей или хранятся на авиабазах в небоевом состоянии.