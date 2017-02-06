Раввина Сочи обвинили в создании угрозы безопасности РФ

Главному раввину Сочи Арье Эделькопфу грозит депортация. Об этом Эделькопф сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Эделькопфа, основанием для депортации стал подпункт 1 п.1 ст.7 закона «О правовом положении иностранных граждан в России» (выступление за насильственное изменение основ конституционного строя России, создание иными действиями угрозы безопасности РФ или ее граждан).

«То есть своими действиями мы создаем угрозу безопасности РФ. Это непростое испытание свыше. Но я доверяю Всевышнему и уверен, что, с Божьей помощью, все будет хорошо», — написал раввин в соцсети.

В свою очередь глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин, комментируя ситуацию, заявил, что «обвинение раввина Эделькопфа, как и недавнее обвинение раввина московской общины Среди Своих Йосефа Херсонского, в нарушении миграционного законодательства явно имеют одну общую основу — стремление излишне ретивых чиновников получить новые "звездочки" за проявленную активность в устранении якобы имеющих место "нарушений законности"».

Борух Горин подчеркнул, что подобные решения «дезориентируют еврейскую общину, вызывают серьезные опасения за будущее еврейских общин в стране». Он также выразил надежду на то, что, как и в случае с Йосефом Херсонским, «это недоразумение разъяснится».