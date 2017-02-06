06 февраля 2017, 20:56
Кандидат в президенты Франции опроверг связь своего бизнеса с РФ
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что его консалтинговая компания никогда не финансировалась из России. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
«Давайте обратимся к моей консалтинговой компании. Я работал в ней с 2012 по 2016 год, и это было легально. Да, я консультировал различные фирмы. Среди моих клиентов нет ни одной российской компании», — заявил Фийон в ходе пресс-конференции на телеканале.
Ранее сайт WikiLeaks сообщил о наличии в его распоряжении нескольких тысяч документов, связанных с кандидатами в президенты Франции Франсуа Фийоном и Марин Ле Пен.
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