Кандидат в президенты Франции опроверг связь своего бизнеса с РФ

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что его консалтинговая компания никогда не финансировалась из России. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

«Давайте обратимся к моей консалтинговой компании. Я работал в ней с 2012 по 2016 год, и это было легально. Да, я консультировал различные фирмы. Среди моих клиентов нет ни одной российской компании», — заявил Фийон в ходе пресс-конференции на телеканале.

Ранее сайт WikiLeaks сообщил о наличии в его распоряжении нескольких тысяч документов, связанных с кандидатами в президенты Франции Франсуа Фийоном и Марин Ле Пен.