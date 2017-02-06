Исинбаева стала послом Всемирных военных игр в Сочи

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева объявлена послом III зимних Всемирных военных игр. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Исинбаева выбрана знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр 24 февраля.

Ранее начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев анонсировал отсутствие сборной Украины на III Всемирных зимних военных играх, которые пройдут в Сочи в 2017 году.