СМИ сообщили об улучшении состояния журналиста Кара-Мурзы

В состоянии оппозиционного журналиста, координатора проекта «Открытая Россия» Владимира Кара-Мурзы-младшего наметились позитивные сдвиги, у него снова работают почки. Об этом сообщил его отец Владимир Кара-Мурза-старший, передает «Интерфакс».

«По сути, дежа вю, начало клинической картины такое же, как и в прошлый раз. Причины неясны. Если в прошлый раз они высказывали предположение, что он одновременно принимал два лекарства, то сейчас он их не принимает», — цитирует агентство слова адвоката журналиста Вадим Прохоров.

7 мая 2015 года Кара-Мурза-младший был госпитализирован в Москве в Первую Градскую больницу. Его адвокат утверждал, что все признаки говорили об отравлении. В начале февраля следователи проводят проверку по факту госпитализации оппозиционного журналиста Владимира Кара-Мурзы-младшего