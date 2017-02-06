Суд обязал заключенного колонии выплатить компенсацию за протестную голодовку

Мировой суд в Архангельской области обязал заключенного юриста Андрея Крекова выплатить колонии-поселению компенсацию материального ущерба за его голодовку. Об этом сообщает «Медиазона».

Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении издания, расходы, связанные с 27-дневной голодовкой Крекова региональное УФСИН оценило 21 тысячу 616 рублей. В эту сумму входит стоимость бензина, потраченного на транспортировку заключенного в больницу, а также организация надзора за ним в медицинском учреждении. Кроме того, судья также удовлетворил требование о взыскании с Крекова компенсации за медицинскую помощь в размере 28 тысяч 917 рублей.

Ранее, 4 февраля, главный редактор «Медиазона» Сергей Смирнов рассказал в своем канале в Telegram, что юрист Андрей Креков проиграл суд архангельской исправительной колонии № 3, в которой отбывает наказание. По словам Смирнова, администрация исправительного учреждения отсудила у осужденного 40 тысяч рублей за платное лечение для выхода из голодовки, которую тот объявил в ответ на издевательские, по его мнению, действия сотрудников колонии.

Сергей Смирнов утверждает, что голодовка была насильственно прекращена сотрудниками ФСИН после того, как состояние заключенного стало критическим: