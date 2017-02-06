Блогер Лапшин обжаловал решение о выдаче в Верховном суде Белоруссии

Верховный суд Белоруссии рассмотрит законность решения о выдаче властям Азербайджана российского блогера Александра Лапшина, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на представителя суда Юлию Ляскову.

«7 февраля в 10:00 в закрытом судебном заседании Верховный суд Беларуси в проверит законность и обоснованность постановления Мингорсуда, которым 26 постановление заместителя генпрокурора РБ о выдаче Александра Лапшина иностранному государству (Азербайджанской Республике) для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики было признано законным», — сообщила собеседница агентства.

Российско-израильский блогер и путешественник Александр Лапшин был задержан в Белоруссии в декабре 2016 года по запросу Азербайджана, где он был объявлен в международный розыск за ряд нарушений — в частности посещение Нагорного Карабаха.