В РФ остановлен выпуск электронных медполисов

В России приостановлен выпуск электронных полисов обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу федерального фонда ОМС.

«По техническим причинам временно приостановлен выпуск электронных полисов ОМС», — отметили в пресс-службе.

В рамках нового контракта между ФОМС и Гознаком на изготовление пластиковых полисов ОМС их поставки будут возобновлены в ближайшее время.

Гознак подтвердил, что технических проблем с выпуском полисов нет.