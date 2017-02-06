06 февраля 2017, 19:37
В РФ остановлен выпуск электронных медполисов
В России приостановлен выпуск электронных полисов обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу федерального фонда ОМС.
«По техническим причинам временно приостановлен выпуск электронных полисов ОМС», — отметили в пресс-службе.
В рамках нового контракта между ФОМС и Гознаком на изготовление пластиковых полисов ОМС их поставки будут возобновлены в ближайшее время.
Гознак подтвердил, что технических проблем с выпуском полисов нет.
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