Райкин обвинил государство в некрофилии

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин выступил на моноспектакле «Над балаганом небо» в Петербурге. Во время своей речи он назвал Россию «некрофильским государством». Об этом сообщает «Петербургский авангард».

Райкин вспомнил трагичные судьбы русских поэтов, в том числе Гумилева, Цветаевой, Маяковского, Мандельштама, Бродского и других. Он отметил, что их «вытравливали», пока они не умирали.

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», — полагает Райкин.

По мнению режиссера, в современном российском обществе нет «нравственной прививки», и смена власти не приносит перемен.

Он считает, что россиянам пытаются внушить, будто их жизнь зависит от политики, нефти и Трампа, однако великие поэты всегда находили нечто более значимое. «Зима, весна, лето и осень — это ведь не только холодно, грязно, жарко и сыро, а еще и очень красиво. Не забывайте про это», — подчеркнул Райкин.