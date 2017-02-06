Во Владивостоке автомобилисты проведут митинг против «ГЛОНАССа»

Во Владивостоке прошло собрание автолюбителей, которые недовольны запретом на импорт японских подержанных автомобилей. Об этом сообщает The Vladi-room.ru.

Импорт авто было решено запретить из-за отсутствия возможности установить на них «ГЛОНАСС» непосредственно в Японии.

Автомобилисты предложили местным властям организовать пункты оборудования в РФ, на территории Приморья. Они отметили, что губернатор региона Миклушевский в курсе данной проблемы, но пока не сообщал о способах и сроках ее разрешения.

Активисты намерены в конце месяца граждане развернуть митинг с призывом обратить внимание на данную проблему. Пока же они обратились за помощью в разрешении проблемы к юристам.