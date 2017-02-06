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06 февраля 2017, 16:22
автопром акции протеста Владивосток ГЛОНАСС Приморье Япония

Во Владивостоке автомобилисты проведут митинг против «ГЛОНАССа»

Nissan Leaf
Nissan Leaf
Tom Raftery/Flickr.com

Во Владивостоке прошло собрание автолюбителей, которые недовольны запретом на импорт японских подержанных автомобилей. Об этом сообщает The Vladi-room.ru.

Импорт авто было решено запретить из-за отсутствия возможности установить на них «ГЛОНАСС» непосредственно в Японии.

Автомобилисты предложили местным властям организовать пункты оборудования в РФ, на территории Приморья. Они отметили, что губернатор региона Миклушевский в курсе данной проблемы, но пока не сообщал о способах и сроках ее разрешения.

Активисты намерены в конце месяца граждане развернуть митинг с призывом обратить внимание на данную проблему. Пока же они обратились за помощью в разрешении проблемы к юристам.

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