В РФ впервые вынесен приговор о недоносительстве

В Астрахани Кировский районный суд впервые в России вынес приговор местному жителю Улукбеку Гафурову по обвинению в недоносительстве. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Гафуров признан виновным по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и приговорен к штрафу в 70 тыс. рублей. Установлено, что он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы», - рассказала представитель областной прокуратуры Юлия Свитина.

Дело возбудили по материалам управления ФСБ Астраханской области.

Как отметили прокуроры, Гафуров не сообщил в правоохранительные органы о своем знакомом, гражданине Киргизии Равшане Акбарове, которого в декабре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным по обвинению в участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом.

Напомним, положение о наказании за недоносительство вступило в силу в рамках поправок, внесенных депутатом Ириной Яровой и получивших название «пакета Яровой».