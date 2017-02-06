В Латвии начался снос последней советской ядерной военной базы

В Латвии начались работы по демонтажу последней военной базы, на которой во времена СССР были размещены ядерные ракеты, сообщает Delfi.

Речь идет о шахтном ракетном комплексе «Двина Р-12», который находится в Тирзе, в 14 км от города Гулбене. В советское время на этой базе находились четыре шахты для ядерных ракет, каждая глубиной 32 метра, а также подземный командный центр.

Как рассказал изданию Мартыньш Малниекс, глава компании, которая ведет работы на объекте, база будет полностью демонтирована. «В принципе, это грандиозное 10-этажное подземное здание, разделенное на несколько уровней и построенное из очень крепкого бетона», — рассказал он.

По информации Малниекса, стоимость демонтажных работ составит почти 190 тысяч евро, они должны быть завершены за полгода.

На территории Латвии было расположено 12 советских баз с ядерными ракетами. Пять из них были подземными.