Онищенко вступился за гомеопатов

Бывший главный санитарный врач России, нынешний депутат Геннадий Онищенко усомнился в верности решения комиссии РАН по поводу признания гомеопатии лженаукой. С таким заявлением он выступил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«С точки зрения строгой науки, наверное, они правы. Наука не поддается эмоциям, наука считает: вот есть действующее вещество, а вот есть эффект. Но я бы напомнил то, что медицина — это искусство, это не профессия. Поэтому фактор веры врача делает чудеса. Можно давать просто плацебо больному — это просто мел в виде таблетки — и будет положительный эффект», — пояснил Онищенко.

Онищенко призвал при лечении принять во внимание эмоционально-психологический фактор, который делает «сами по себе рекомендации полезными, как и любое мнение».

Отметим, Онищенко отреагировал на меморандум комиссии РАН, в котором лечение гомеопатическими средствами признано ошибочным, и от него предложено отказаться в государственных медучреждениях.