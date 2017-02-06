В Минздраве решили создать рабочую группу по гомеопатии

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила создать рабочую группу для анализа эффективности применения гомеопатии в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олега Салагая.

По словам представителя Минздрава, в рабочую группу войдут в числе прочих «специалисты в области гомеопатии». Основной задачей рабочей группы «выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области» с учетом современных международных требований доказательной медицины.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко усомнился в верности решения комиссии РАН по поводу признания гомеопатии лженаукой.

Таким образом Онищенко отреагировал на меморандум комиссии РАН, в котором лечение гомеопатическими средствами было признано ошибочным, и от него предложено отказаться в государственных медучреждениях