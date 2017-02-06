В Москве до смерти избили владельца частной клиники

6 февраля на западе Москвы несколько человек до смерти избили владельца частной клиники. Об этом сообщает телеканал Life.ru.

Пострадавший мужчина скончался от полученных травм по дороге в больницу. Телеканал опубликовал видеозапись нападения, которая демонстрирует, как двое мужчин с битами напали на человека.

Нападение произошло около подъезда его дома. На записи видно, как один из преступников наносит множество ударов по голове мужчины. Истомин не может сопротивляться и падает на колени.

По данным Life, 58-летний Андрей Истомин был владельцем одной из столичных частных клиник. По факту его убийства следователи возбудили уголовное дело.