06 февраля 2017, 17:11
В Москве до смерти избили владельца частной клиники
6 февраля на западе Москвы несколько человек до смерти избили владельца частной клиники. Об этом сообщает телеканал Life.ru.
Пострадавший мужчина скончался от полученных травм по дороге в больницу. Телеканал опубликовал видеозапись нападения, которая демонстрирует, как двое мужчин с битами напали на человека.
Нападение произошло около подъезда его дома. На записи видно, как один из преступников наносит множество ударов по голове мужчины. Истомин не может сопротивляться и падает на колени.
По данным Life, 58-летний Андрей Истомин был владельцем одной из столичных частных клиник. По факту его убийства следователи возбудили уголовное дело.
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