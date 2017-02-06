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06 февраля 2017, 14:31
биоразнообразие Демократическая Республика Конго

Представителей редчайшего вида мартышек сняли на видео

Cercopithecus diana
Cercopithecus diana
Pablo Ayali, Lukuru Foundatio

При помощи автоматических камер-ловушек ученым удалось снять на видео представителей исчезающего вида обезьян, живущих в бассейне реки Конго, обнаружив их новую популяцию.

Приматологии из фонда Лукуру (Lukuru Foundation) работали в заповедных лесах района Тшуба – Ломании – Луалаба (TL2) в Демократической Республике Конго. В 2012 году здесь уже был открыт новый вид мартышек, получивший название Cercopithecus lomamiensis. Местным жителям эти обезьяны были давно известны под названием «лесула», но ученые узнали о них впервые. Теперь же в TL2 автоматические камеры помогли найти новую популяцию очень редкого вида мартышек-дриад (Cercopithecus dryas).

Мартышки-дриады были открыты в 1932 году, но наблюдать их удавалось очень редко. Долгое время их считали подвидом мартышки-дианы (Cercopithecus diana). Небольшие, размером с домашнюю кошку обезьяны, живут в тропических лесах, предпочитая заболоченные районы, и, заподозрив малейшую опасность, быстро исчезают в переплетении листвы и лиан. Обнаружить их присутствие удалось, только расставив в лесу автоматические камеры-ловушки. Ранее считалось, что численность данного вида не превышает 200 мартышек, то есть они находились на грани исчезновения. Но с обнаружением новой популяции у ученых стало больше надежд на сохранение вида.

Dryas Monkeys in Lomami National Park from Sci-News.com on Vimeo.

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