Роскомнадзор заблокировал страницу британского аукциона из-за фотографии Стерджеса

Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов страницу британского аукционного дома Bonhams. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре пояснили, что блокировка введена на основании статьи закона «Об информации», которая, помимо прочего, запрещает распространение детской порнографии.

Заблокированная страница посвящена выставленной на торги фотографии американского художника Джока Стерджесса. На снимке изображены двое детей без одежды.

В свою очередь, проект «Роскомсвобода» сообщает, сайт Bonhams использует защищенный протокол HTTPS, из-за чего блокировка одной страницы у некоторых провайдеров может привести к недоступности всего ресурса.

Выставка «Джок Стерджес. Без смущения» в столичном Центре фотографии имени братьев Люмьер была закрыта 25 сентября 2016 года. Это случилось после того, как на нее обратила внимание блогер Лена Миро (Елена Мироненко): в своем ЖЖ она опубликовала ряд провокационных снимков Стерджеса, на которых были запечатлены обнаженные подростки. В Центре братьев Люмьер подчеркивали, что этих фотографий в экспозиции не было. Между тем, сенатор Елена Мизулина и омбудсмен по правам детей Анна Кузнецова потребовали провести прокурорскую проверку в галерее и закрыть экспозицию. Позже в правоохранительных органов столицы заявили, что в ходе проверки выставки фотографий обнаженных детей обнаружено не было.