Украина опровергла запрет на въезд актеру Садальскому

Российский актер Станислав Садальский может посещать Украину, сообщает РИА Новости.

«На данный момент въезд в Украину Садальскому не запрещался», – отметили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Однако сам актер, который ранее заявил о запрете в отношении него, теперь рассказал, что сам не поедет на Украину, несмотря на его отсутствие. «Никто безопасности в этой стране мне не гарантирует. Поэтому я все равно не могу, угрозы постоянно идут», – приводит слова Садальского радиостанция «Говорит Москва».

Актер объяснил свое нежелание посещать страну также и отношением к русским людям и языку на ее территории.

Таким образом, спектакль с участием Садальского «В джазе только женщины», назначенный в Киеве на 3 марта, не состоится.