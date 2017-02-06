Уникальный агрегатор карт лояльности открыл доступ к каталогу торгово-сервисных предприятий России

Приложение-агрегатор «Кошелёк» открыло доступ к собственному каталогу retail.cardsmobile.ru, состоящему из более чем 150 000 типов карт от более чем 130 000 программ лояльности торговых и сервисных предприятий по всей России. Приложение разработано компанией CardsMobile, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково», специализирующейся на бесконтактных мобильных платежах и мобильных сервисах на базе технологии NFC.

Содержащий полную информация о торгово-сервисных предприятиях, карты которых есть в приложении, каталог теперь доступен для редактирования каждому ритейлеру. Приложение «Кошелёк» ― единственное в России приложение-агрегатор всех типов карт. В декабре 2015 года компания запустила сервис оцифровки карт лояльности, в результате за год пользователи загрузили в приложение более 10 млн карт лояльности. На основе анализа загруженных в приложение карт разработчики приложения «Кошелёк» сформировали открытый каталог.

«Благодаря широкой аудитории «Кошелька» и высокой популярности сервиса добавления карт, нам удалось создать наиболее полную базу эмитентов карт программ лояльности. Сейчас мы открываем доступ к этой базе для всех российских торговых сетей. Теперь каждый владелец бизнеса, даже небольшого, может зарегистрировать в нашем каталоге свою программу лояльности и получить доступ к удобному инструменту для коммуникации со своими клиентами», – комментирует нововведение Филипп Шубин, операционный директор приложения «Кошелёк».

Сервис работает так: пользователи приложения фотографируют свою скидочную карту с двух сторон. Машинный интеллект анализирует фотографии карты, относит ее к определенному эмитенту и типу, генерирует штрихкод, то есть выпускает мобильную версию скидочной карты пользователя. Сейчас пользователи ежемесячно загружают в приложение более миллиона скидочных карт. «Благодаря усилиям наших резидентов, разработчиков приложения «Кошелёк», 50 тонн пластиковых карт уже доступны в цифровом формате ― это в прямом смысле облегчение для всех пользователей программ лояльности!» – считает Ольга Стрелова, Директор Центра технологий для ритейла Фонда «Сколково».

«Кошелёк» позволяет пользователям также выпускать через приложение банковские карты и проездные билеты нескольких регионов России, а также карты лояльности компаний-партнеров «Кошелька», в числе которых Спортмастер, Ostin, РИВ ГОШ, М.Видео, SELA и др. Кроме того, приложение интегрируется с CRM-системами федеральных ритейлеров и предоставляет пользователю возможность выпустить новую карту торговой сети.

«Приложение и инновационные технологические сервисы, которые оно предоставляет для бизнеса, стали источником уникальной информации об аудитории, новым инструментом общения с ней. И теперь они открывают торговым и сервисным предприятиям новые горизонты улучшения покупательского опыта», – отмечает Ольга Стрелова.

Оцифровка карт с использованием искусственного интеллекта «Кошелька» по-прежнему самый популярный среди пользователей функционал приложения. Разработка резидента «Сколково» вошло в список лучших приложений по версии Google Play.