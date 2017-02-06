Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Нам надо срочно принять закон об оккупированных территориях, необходимо ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях. Нужно прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями», — сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

При этом она заявила, что властям Украины надо придерживаться позиции, что конфликт на юго-востоке страны является «войной России против Украины».

О возможности введения военного положения в Донбассе заявила и замглавы крупнейшей в Раде фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко. «Если такое обострение будет продолжаться длительный период и это будет грозить экологической безопасности, гуманитарной безопасности, мы допускаем введение военного положения», — уточнила она.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Штаты беспокоит развитие ситуации в Донбассе.