AliExpress объяснил изменение правил доставки в Россию

Глава российского подразделения AliExpress Марк Завадский прокомментировал появившиеся ранее сообщения о том, что китайская компания отменяет бесплатную доставку в Россию товаров дороже двух долларов, сообщает ТАСС.

Напомним, 6 февраля интернет-ритейлер официально сообщил, что в обязательном порядке будет присваивать трек-номер, позволяющий отследить местонахождение товара, всем покупкам, стоимость которых превышает 2 доллара, что сделает недоступной для России опцию «эконом-доставка».

Завадский уточнил: «Мы не говорим об отмене бесплатной доставки, об этом вообще речи не идет. Речь идет о том, что продавец теперь не имеет права отправлять без трека товар дороже двух долларов».

Опция бесплатной доставки сохранится, однако «решение, что делать со стоимостью доставки остается на стороне продавца: он может либо каким-то образом забить его в цену, либо выставить оплату доставки дополнительно», пояснил представитель компании.

При этом Завадский отметил, что «правило, китайские продавцы включают стоимость доставки в цену товара».