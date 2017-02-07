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07 февраля 2017, 08:08
Владимир Путин журналисты США телевидение

Журналист Fox News пообещал извиниться за слова о «Путине-убийце» в 2023 году

Телеканал Fox News
Телеканал Fox News

Журналист Fox News Билл ОʼРейли, назвавший президента России Владимира Путина «убийцей», в эфире телеканала заявил, что извинится перед российским лидером в 2023 году.

ОʼРейли отметил: «Администрация Путина в Москве требует, чтобы я, скромный корреспондент, извинился. Я работаю над этими извинениями, но это может занять некоторое время. Вы можете проверить их примерно в 2023 году».

Напомним, ранее в ходе интервью с участием американского президента Билл ОʼРейли задал Трампу вопрос об отношении к Путину. В ответ на слова Трампа об уважении к российскому лидеру журналист заметил: «Но он же убийца».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль требует от телеканала извинений за слова его сотрудника, которые считает «недопустимыми и оскорбительными».

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