Минпромторг сообщил о скором старте программы продовольственных карт для бедных

Министерство промышленности и торговли России рассчитывает в этом году запустить программу выдачи карточек, с помощью которых малоимущие смогут бесплатно приобретать продукты. Об этом сообщил министр Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Эта программа продовольственной помощи была разработана еще осенью 2015 года. В Минпромторге оценивали ее стоимость в 140 млрд рублей в год.

Нуждающимся выдаются специальные пластиковые карты, на которые будут перечисляться «эквиваленты денежных средств», которые можно будет потратить только на продукты российского производства, а также семена и саженцы.

Среди заявленных продуктов овощи и фрукты, мясо и рыба, изделия из молока.

«Программа рассчитана на то, чтоб потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», — отметил Мантуров.

«Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — добавил министр.