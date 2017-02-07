МВД Белоруссии проверит запрет Россельхознадзора на ввоз мяса в Россию

МВД Белоруссии начало ряд доследственных проверок, призванных оценить незаконность решений «отдельных должностных лиц» Россельхознадзора, запретивших поставки говядины в Россию из Минской области. Об этом сообщается на сайте МВД.

МВД «располагает данными», что чиновники Россельхознадзора действовали «в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права».

«В частности, согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более 5 миллионов [белорусских] рублей», — отмечается в сообщении.

По итогам проверок МВД намерено передать собранные доказательства в Следственный комитет республики для дальнейшей правовой оценки.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские власти и потребовал от белорусских следователей возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.