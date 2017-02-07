07 февраля 2017, 17:28
«Ростех» пообещал сменить руководство «Уралвагонзавода»
Государственная корпорация «Ростех» планирует сменить руководство «Уралвагонзавода» — предприятия, выпускающего помимо вагонов современные российские танки. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».
Отвечая на вопрос, будет ли смена руководства «Уралвагонзавода», Чемезов заявил: «Будет».
Однако он отказался сообщить, кто станет преемником нынешнего директораОлега Сиенко. «Как сменим, так и узнаете», — отметил глава «Ростеха».
6 февраля правительство передало «Ростеху» 100% акций «Уралвагонзавода». СМИ сообщали, что новым директором завода может стать экс-руководитель холдинга «Ростеха» «Технодинамика» Максим Кузюк.
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