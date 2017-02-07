СМИ рассказали о поручении Путина компенсировать расходы на «закон Яровой»

Президент России Владимир Путин при подписании так называемого «пакета Яровой» поручил российскому правительству оказать операторам связи поддержку с «учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции», пишут «Ведомости».

По утверждению издания, информация об этом поручении была на официальном портале правовой информации, однако к вечеру 6 февраля все комментарии Минкомсвязи со ссылками на закрытое поручение президента были удалены с портала.

Напомним, «пакет Яровой» обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров с июля 2018 года хранить весь трафик клиентов. По оценке операторов «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2), затраты на выполнение этой обязанности составят 2,2 трлн рублей.

В Минэкономразвития предлагают компенсировать затраты операторов из фонда универсальных услуг связи. Ожидается, что письмо замглавы ведомства Николая Подгузова с этим предложением будет рассматриваться на заседании правительства на текущей неделе.

Как указывают «Ведомости», все операторы связи отчисляют в фонд универсальных услуг 1,2% выручки, однако эти средства государство направляет Ростелекому на устранение цифрового неравенства. При этом, поскольку проект и так страдает от нехватки финансирования, денег на компенсации операторам затрат по «закону Яровой» просто не хватит, считают представители компаний.