Суд взыскал с закрытого лагеря на Сямозере более 22 млн рублей

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с закрытого детского лагеря «Парк-Отель "Сямозеро"» в Карелии 22,6 миллиона рублей за гибель детей летом 2016 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Тогда перед бурей лагерь организовал поход детей на лодках, которые опрокинулись, в результате чего погибли 14 несовершеннолетних. Большое число жертв отчасти было вызвано тем, что руководство лагеря лишь через сутки сообщило о происшествии, а в скорой помощи посчитали звонок одной из пострадавших шуткой.

Арбитраж сегодня присудил деньги в пользу столичного департамента труда и соцзащиты — погибшие дети были из Москвы.

В декабре прошлого года прокуратура предъявила обвинение директору лагеря Елене Решетовой, его координатору Вадиму Виноградову и инструктору Валерию Круподерщикову.

Всех их обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц.