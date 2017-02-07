Президент Молдавии назвал провокацией открытие в стране офиса НАТО

Президент Молдавии Игорь Додон назвал провокацией планы открытия офиса НАТО в Кишиневе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Меня беспокоит лишь вопрос нейтралитета моей страны и безопасность граждан моей страны. И, на мой взгляд, открытие такого офиса связи НАТО не повысит уровень безопасности наших граждан», — отметил Додон на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Там он встречался с заместителем генсека организации Роуз Геттемюллер.

По словам Додона, инициатива открытия штаб-квартиры — это провокация прошлого правительства.

Руководитель Молдавии заявил, что будет блокировать работу офиса НАТО и «добиваться неукоснительного соблюдения нейтралитета Молдовы» альянсом. Он также предложит НАТО подписать документ о признании молдавского нейтралитета.

Соглашение об открытии штаб-квартиры было подписано в ноябре 2016 года премьер-министром Молдавии Павлом Филипом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Документ вступил в силу до инаугурации Додона. Открытие офиса в нем намечено на март 2017 года.