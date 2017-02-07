Источник сообщил о решении отложить открытие рейсов в Египет

Российские специалисты проверили аэропорт Каира и пришли к выводу, что он все еще не соответствует требованиям по безопасности, озвученным Россией. В связи с этим возобновление авиасообщения с Египтом откладывается, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Египте.

По его словам, тем не менее Каир надеется в скором времени устранить все нарекания и открыть аэропорт для российских туристов.

В конце января источник агентства сообщал, что рейсы в Египет могут начаться уже 23 февраля. В российском Минтрансе эту информацию не подтвердили.