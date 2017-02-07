ЕСПЧ присудил 23 россиянам компенсацию за разгоны митингов

Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе 23 россиян, признав разгон несогласованных акций «Стратегия-31» ограничивающим право на свободу собраний. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

В числе истцов правозащитник Лев Пономарев и лидер организации «Левый фронт» Сергей Удальцов.

В общей сложности суд обязал российские власти выплатить истцам 183 тысячи евро за разгоны «Стратегии-31» и других акций с 2009 по 2012 год.

В общей сложности речь идет о 28 акциях протеста.

«Стратегия-31» была так названа по 31-й статье Конституции России, гарантирующей свободу собраний. Участники акции собирались на митинги каждое 31-е число месяца.