Роскомнадзор исключил YouPorn из списка запрещенных сайтов

Роскомнадзор исключил порноресурс YouPorn из реестра запрещенных сайтов после отмены решения суда о его блокировке. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Порносайт YouPorn попал в реестр согласно решению суда во Владивостоке, вынесенного в июне 2016 года. В январе текущего года компании удалось добиться отмены этого решения.

Между тем провайдеры обязаны ограничивать доступ к одной из страниц ресурса, запрещенной в августе 2016 года судом Петербурга.