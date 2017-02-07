Для задержания оппозиционера Гальперина пришлось ломать дверь квартиры

Оппозиционер и организатор ряда акций Марк Гальперин утром 7 февраля был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщается на странице Гальперина в Facebook, после того, как оперативники взломали дверь его квартиры, он пытался выпрыгнуть с балкона второго этажа, но был пойман и помещен в автозак.

По данным «ОВД Инфо», на Марка Гальперина заведено дело по части 1 статьи 280 УК (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). В ближайшее время он должен быть допрошен.

В рамках этого дела также прошел обыск у журналистки Ольги Сапроновой, которая брала интервью у активиста. По имеющимся сведениям, у нее изъяли электронные носители и увезли на допрос на Лубянку.

В 2015 году на Гальперина завели уголовное дело о неоднократных нарушениях на митингах (статья 212.1 УК РФ). По этой же статье был осужден активист Ильдар Дадин, который в ноябре 2016 года пожаловался на пытки в карельской колонии.

На странице Гальперина в Facebookвысказывается мнение, что его сегодняшним задержанием «власть мешает» проведению пресс-конференции общественной коалиции «Новая оппозиция», которая запланирована на 10 февраля 2017 года в Центральном Доме журналиста на Никитском бульваре в Москве.