Одного из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии уволили

Ведущего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Дениса Рощина уволили, сообщает «Здоровье Mail.Ru» со ссылкой на копию приказа о расторжении трудового договора.

Рощин принимал участие в подготовке меморандума «О лженаучности гомеопатии», который представила Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН).

7 февраля, через день после публикации меморандума, Рощину сообщили об увольнении. При этом в приказе говорится, что трудовой договор расторгнут 31 января 2017 года по личному заявлению работника. Однако Рощин утверждает, что не писал заявления об увольнении, а его подписи в приказе нет. Об увольнении ему сообщили по телефону.

Денис Рощин убежден, что причиной его увольнения стали действия «гомеопатического лобби». Однако обращаться в суд для восстановления на работе Рощин не собирается.

Между тем, епутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко усомнился в верности решения комиссии РАН по поводу признания гомеопатии лженаукой.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила создать рабочую группу для анализа эффективности применения гомеопатии в России.