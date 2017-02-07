IAAF отказалась снять дисквалификацию российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), что означает продление запрета российским легкоатлетам участвовать в соревнованиях, проходящих под эгидой IAAF, сообщает ТАСС.

По итогам заседания совета IAAF руководитель рабочей группы Руне Андерсен заявил, что в российской легкой атлетике по-прежнему не решен ряд вопросов, не достигнуто соответствие всем критериям IAAF.

При этом главным аргументом против снятия дисквалификации с ВФЛА Андерсен назвал то, что отстраненные по подозрению в причастности к реализации допинг-схем тренеры продолжают работать. Напомним, с такими обвинениями выступил российский легкоатлет Андрей Дмитриев в новом фильме немецкого телеканала ARD.

Вместе с тем, Андресен отметил усилия российской стороны, хотя и заявил, что полного восстановления российская легкая атлетика дождется не раньше ноября 2017 года. Соответственно, сборная РФ будет вынуждена пропустить чемпионат мира в Лондоне (5-13 августа). Выступить на этом и других турнирах под эгидой IAAF российские легкоатлеты смогут лишь в качестве независимых спортсменов при одобрении IAAF.