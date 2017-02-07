Власти Японии создали совет по сотрудничеству с Россией на Курилах

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида рассказал о создании Совета по вопросам совместной экономической деятельности на южной части Курильских островов, сообщает ТАСС.

По словам японского министра, этот шаг нацелен на подготовку почвы для скорейшего визита в Россию премьер-министра Синдзо Абэ: «Мы намерены без промедления силами всего правительства добиться конкретных успехов в организации совместной экономической деятельности на островах. Свою работу мы будем строить, исходя из стремления премьер-министра Абэ как можно скорее нанести визит в Россию».

Совет возглавит лично Кисида. В новую структуру войдут также министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который отвечает в правительстве Японии за вопросы экономического сотрудничества с Россией, а также представители заинтересованных ведомств – высокопоставленные чиновники из ведомств, ведающих финансами, сельским хозяйством, транспортом и земельными проблемами, вопросами медицины.

Предполагается, что совет будет рассматривать вопросы кооперации в зоне южных Курил в таких сферах как рыболовство, разведение морепродуктов, туризм, охрану окружающей среды, здравоохранение. При этом принципиальные позиции России и Японии относительно принадлежности островов остаются в силе.