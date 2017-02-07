МИД РФ ответил на намерение Киева отобрать землю у посольства

Cтатс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что властям Киева будет непросто забрать участок земли, на котором располагается российское посольство, сообщает ТАСС.

Карасин отметил: «Договор аренды участков — это серьезный документ, нужно посмотреть, насколько серьезна эта задумка».

«Даже несмотря на жгучее желание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать» реализовать угрозу будет непросто, считает представитель российского МИДа.

Ранее Городской совет Киева сообщил, что намерен расторгнуть договор аренды для трех участков, предоставленных посольству России в украинской столице в 1998 году.