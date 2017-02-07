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07 февраля 2017, 18:08
Киев МИД России Украина

Горсовет Киева разорвет договор об аренде с посольством РФ

Посольство РФ в Киеве
Посольство РФ в Киеве
Фото: embrus.org.ua

Городской совет Киева намерен расторгнуть договор аренды для трех участков, предоставленных посольству России в украинской столице в 1998 году. Об этом сообщается на сайте горсовета.

На сегодняшнем заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам градостроительства депутаты согласовали это решение.

Речь идет о земельных участках, которые были предоставлены России в аренду сроком на 49 лет с арендной платой в 1 гривну в год.

Посольство могло построить на этой территории новое здание для диппредставительства или резиденции посла или же сдавать участки в субаренду.

Юридическая причина расторжения договора аренды — нецелевое использование участков и невыполнение условий договора.

Теперь расторжение договора должны рассмотреть на пленарном заседании киевского горсовета.

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