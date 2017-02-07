Российского блогера до конца дня экстрадируют из Белоруссии в Азербайджан

Российский блогер и путешественник Александр Лапшин до конца дня будет экстрадирован из Белоруссии в Азербайджан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в азербайджанских правоохранительных органах.

Ранее сегодня Верховный суд Белоруссии отклонил его жалобу на экстрадицию.

16 декабря 2016 года Лапшин, имеющий российский и израильский паспорта, был задержан в аэропорту Белоруссии по требованию азербайджанской стороны.

Блогеру вменяется незаконное посещение Нагорного Карабаха в 2011 и 2012 годах и в призывах признать независимость непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которую Азербайджан считает своей территорией.

Блогеру грозит лишение свободы на срок до 8 лет.