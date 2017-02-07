07 февраля 2017, 20:56
Российского блогера до конца дня экстрадируют из Белоруссии в Азербайджан
Российский блогер и путешественник Александр Лапшин до конца дня будет экстрадирован из Белоруссии в Азербайджан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в азербайджанских правоохранительных органах.
Ранее сегодня Верховный суд Белоруссии отклонил его жалобу на экстрадицию.
16 декабря 2016 года Лапшин, имеющий российский и израильский паспорта, был задержан в аэропорту Белоруссии по требованию азербайджанской стороны.
Блогеру вменяется незаконное посещение Нагорного Карабаха в 2011 и 2012 годах и в призывах признать независимость непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которую Азербайджан считает своей территорией.
Блогеру грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
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