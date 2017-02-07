России посулили сохранение шестого места по объемам ВВП к 2050 году

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) представила доклад «Мир в 2050» (.pdf), в котором оценила изменение ВВП разных стран мира к 2050 году.

Согласно прогнозу, Россия сохранит сегодняшнее шестое место, при этом ВВП страны по паритету покупательской способности удвоится с нынешних 3,74 трлн долларов до 7,13 трлн к 2050 году.

PwC ожидает, что ВВП России в 2016-2020 годах будет расти в среднем на 1,3%, до 2030 года — на 1,9%, до 2040 года — на 2,3%, а до 2050 года — на 1,8% в год.

В 2016 году первыми по размеру ВВП были экономики Китая, США и Индия. К 2050 году, согласно прогнозу, Китай сможет остаться на первом месте, Индия займет второе, а США — третье. Четвертое и пятое места, которые сейчас занимают Япония и Германия, к 2050 году, могут занять Индонезия и Бразилия.