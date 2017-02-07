Лукашенко предложил России полностью закрыться от Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал запрет на поставки говядины из Минской области, введенный ранее Россельхознадзором, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил: «Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается».

Белорусский лидер признал, что периодически действительно выявляются серые схемы поставок продукции: «Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает. Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну».

Кроме того, Лукашенко коснулся темы поставок в Россию сельхозпродукции, прошедшей переработку в Белоруссии – отметим, это одна из схем обхода ответных санкций, введенных российской стороной в отношении Запада, когда подсанкционная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, все же попадает в страну, поскольку по документам прошла частичную переработку в Белоруссии.

«Что мы здесь нарушаем? Ничего. Мы покупаем и перерабатываем продукцию. Точно так мы можем купить в Украине, в Польше мясо. Переработать его на предприятиях, получив новый продукт, и поставлять на все рынки», – заявил Лукашенко.