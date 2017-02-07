Кремль воздержится от комментариев к картине «Матильда» до ее выхода

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил критикам сперва посмотреть фильм Алексея Учителя «Матильда», а уже затем комментировать его.

«Все-таки хотелось бы предложить, наверное, когда картина будет готова, ее посмотреть всем тем, кто хочет ее комментировать, и уже (потом) обменяться с авторами этой картины и с представителями Минкульта мнениями», — цитирует Пескова RT.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не считаюм возможным что-то говорить о картине, которую еще не видели.

Кремль уже высказывался на эту тему. В ноябре 2016 года Песков также заявлял, что не готов озвучить позицию по отношению к фильму «Матильда». Он пояснил это тем, что фильма еще нет и, соответственно, невозможно дать какие-либо оценки.

Как сообщалось ранее, бывший прокурор Крыма, а ныне зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская написала два обращения в прокуратуру с запросом проверить фильм «Матильда». С ее точки зрения, фильм оскорбляет чувства верующих.

«Нельзя допустить, чтобы в прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых нашей Церкви — царя Страстотерпца Николая II и его семьи», — говорится в запросе.

После этого снимающий картину режиссер Алексей Учитель заявил, что намерен подать заявление в Генпрокуратуру на Поклонскую: «В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, один будет касаться лично Поклонской, второй — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма».

Исторический фильм «Матильда» планируют выпустить в прокат 25 октября 2017 года. В нем рассказывается о трагическом романе наследника престола Николая Романова и знаменитой балерины Матильды Кшесинской.