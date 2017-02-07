Губернатор Бурятии подал в отставку

Вячеслав Наговицын подал в отставку с поста главы Республики Бурятия, сообщает РИА Новости.

Возглавлявший Бурятию с 2007 года Наговицын назвал свое решение обдуманным: «Это был очень обдуманный с моей стороны шаг, и никто меня к этому решению не подталкивал». При этом он подчеркнул, что не собирается идти на третий срок: «Я принял для себя, на мой взгляд, единственно верное решение — не баллотироваться на третий срок… Во всем мире придерживаются этого же принципа — два срока. Должна быть ротация».

Однако Наговицын не собирается оставлять государственную службу: «Использовать в дальнейшем на государственной должности для того, чтобы я мог приносить пользу и стране, и республике. У меня есть здоровье, силы достаточные… У меня нет сейчас места, которое я бы мог назвать».

Что касается исполняющего обязанности губернатора Бурятии, которого назначит президент РФ Владимир Путин, ему предстоит познакомиться с регионом до начала предвыборной кампании, отметил Наговицын.

Ранее близкие к Кремлю источники называли Вячеслава Наговицына в числе глав регионов, которые могут уйти в отставку в ближайшее время.

6 февраля о своей отставке объявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин.